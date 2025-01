Thesocialpost.it - Allerta meteo: forti temporali e alluvioni. Le regioni colpite

Leggi su Thesocialpost.it

Il sud Italia continua a fare i conti con il maltempo. Anche per la giornata di domani, 13 gennaio, è stata diramata un’gialla per, rischio idraulico e idrogeologico in settedel centro-sud. Le perturbazioni sono provocate da un’area depressionaria formatasi sul Tirreno, con intense precipitazioni concentrate soprattutto sui settori tirrenici meridionali.Leinteressate dall’giallaIl Dipartimento di Protezione Civile ha confermato l’gialla per, rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Sono previste piogge diffuse,e nevicate a bassa quota. In particolare, le precipitazioni colpiranno Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con nevicate attese fino a 200 metri di quota su Molise, Campania, Puglia e Basilicata.