Addio ai filtri di bellezza su Instagram. Cosa c'è dietro la decisione di Meta

Dal 14 gennaio 2025,diràaidie agli effetti di realtà aumentata creati da sviluppatori esterni. Visi perfetti, orecchie da cane e facce in stile cartone animato saranno solo un ricordo, con la chiusura della piattaformaSpark, utilizzata per sviluppare effetti di realtà aumentata (AR) sulle app del gruppo. Tuttavia, questo non significa che spariranno completamente i ritocchi social. La società infatti specifica che a non essere più disponibili saranno "gli effetti di Realtà Aumentata costruiti da terze parti, inclusi i marchi e la nostra più ampia comunità di creatori AR", mentre quelli "di proprietà dicontinueranno a essere disponibili per i nostri utenti nella nostra famiglia di applicazioni". Si tratta comunque di un cambiamento significativo, considerando che si passerà dagli oltre 2 milioni didisponibili oggi a un numero drasticamente ridotto (appena 140).