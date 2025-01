Sport.quotidiano.net - Volley, riparte la B maschile. Lupi in campo contro la Inzani Parma

Santa Croce (Pisa), 11 gennaio 2025 –oggi il campionato di Bcon due squadre della nostra zona in(Santa Croce e Castelfranco) ed una che osserva il proprio turno di riposo: Pontedera. I “” santacrocesi hanno intanto reso noto il loro obiettivo stagionale: i play-off per la promozione in A3. A questi parteciperanno le prime due cIassificate al termine della stagione regolare. La Codyeco, prima del giro di boa, è attesa da due gare piuttosto agevolile ultime due della classe:Firenze. Oggi alle 17 i conciari saranno di scena al PalaParentigli emiliani. I biancorossi puntano a chiudere il girone di andata al primo posto, per qualificarsi alla Coppa Italia. Le ultime sei vittorie consecutive hanno permesso alla compagine di coach Pagliai e del suo vice Bocini di agguantare in vetta la Sestese a quota 28.