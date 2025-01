Inter-news.it - Venezia-Inter, Inzaghi convoca 4 Primavera: c’è prima volta assoluta

Leggi su Inter-news.it

Quattrosono partita in direzioneper la partita tra. E c’è unazioneTI – Simone, contro il, dovrà fare a meno di diversi giocatori out per infortunio. Saranno sei gli assenti: Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Yann Aurel Bisseck e Raffaele Di Gennaro. Insomma, si tratta di una vera e propria emergenza. Ecco perchéha voluto attingere anche dalla squadra di Andrea Zanchetta per questa insidiosa trasferta in Laguna. I quattroti dellasono: Alessandro Calligaris, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch e Luka Topalovic. Per quest’ultimo, si tratta di una. Se i tre compagni sono ormai noti inSquadra, seppur i zero minuti ufficiali messi ancora sulle gambe, per il giocatore sloveno si tratta dellazione con laSquadra dell’