Isaechia.it - Uomini e Donne, Claudia D’Agostino interviene sui social dopo la turbolenta puntata di ieri: “Con il tempo capisci che…”

Nelle ultime puntate di, a tenere particolarmente banco al centro studio è stato non solo l’inganno messo in atto dal tronista Michele Longobardi nei confronti della redazione e delle sue corteggiatrici (QUI per leggere), ma anche lafrequentazione tra Diego Tavani e, protagonisti del trono over del programma.Diego, infatti, ha dichiarato che i continui tira e molla con la dama lo hanno esasperato e che lui, provando dei sentimenti forti nei suoi confronti, non riesce più a proseguire nella frequentazione in questo modo., dal canto suo, ha ammesso di essere confusa circa i sentimenti che prova per il cavaliere, ma di tenerci a lui e proprio per questo motivo ha deciso di scrivergli una lettera.Nel messaggio in questione, cheha letto nel corso delle ultime puntate del programma, la dama ha chiesto scusa al cavaliere, cercando di riaprire la frequentazione con Diego, che però sembra essere rimasto fermo sulla sua posizione di chiudere con la