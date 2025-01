Ilrestodelcarlino.it - Una ricompensa di mille euro a chi ritrova Baal

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unadi 1.000per chi restituirà alla padroncina il suo amato gatto rosso. E’ l’annuncio che è comparso da qualche giorno sui social, da quando, il 28 dicembre scorso, da Roncofreddo, nella zona Musano, è scomparso un gatto di razza Maine Coon. Un gatto maschio di 8 anni, sterilizzato e con il microchip. La riccaverrà offerta dalla proprietaria a chi riporterà a casa il gatto, un esemplare dal pelo lungo, di circa 12 chili di peso. Chi avesse notizie del gatto può contattare il 335/6186893 oppure il 334/5763800. Tanti i commenti sui social degli amanti degli animali, tutti dispiaciuti per questa improvvisa scomparsa. C’è chi consiglia un pet detective, un investigatore privato per animali, che è solito rintracciare animali attraverso i cani molecolari. Il timore è chesia stato rubato e la proprietaria teme molto per la sua salute perché è tachicardico.