Inter-news.it - Ricci il dopo Frattesi? File aperto, ma l’Inter ha anche un piano B – CdS

In casa Inter si dovrà trovare, dunque, un sostituto di Davide. Magari se non l’immediato, almeno per giugno perché difficilmente la mezzala di Fidene potrà restare in nerazzurro.piace tanto, ma non è il solo.POST –via ora o a giugno? Comunque vada le strade trae l’ex Sassuolo sembrano destinate a dividersi e, come scrive stamani il Corriere dello Sport, il club nerazzurro si è già messo in moto per trovare il suo sostituto. Un sostituto che dovrà essere all’altezza del centrocampista romano. Il nome preferito rimane quello di Samuele, che rientra appieno nei canoni dettati da Oaktree: giovane, italiano e futuribile. Vero al Torino fa il regista, ma è nato e ha fatto durante la sua carrierala mezzala. Si tratta dunque di un giocatoreduttile e occhio pure al futuro di Kristjan Asllani, che si giocherà le sue carte in questi sei mesi.