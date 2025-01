PIACENZA – PADOVA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi su Dayitalianews.com

Siamo arrivati al nostro amato fine settimana e come d’abitudine Rai Sport ci delizia con un match tutto da guardare.Oggiscenderanno in campo per la 16esima giornata di Superlegaattualmente occupa il 3° posto in classifica in virtù di 11 vittorie, 4 sconfitte e 32 punti.attualmente occupa il 9° posto in classifica in virtù di 4 vittorie, 10 sconfitte e 13 punti.Gli ultimi 5 scontri diretti sono tutti a favore dida qualche anno a questa parte sta disputando campionati di altissimo livello e lo conferma anche l’attuale classifica grazie a giocatori di notevole spessore.ogni anno è costretta a rincorrere la classifica.Sta disputando una stagione davvero molto difficile e lo conferma anche la sconfitta subita nell’ultimacontro Grottazzolina con il punteggio di 3-1è chiamata al cosiddetto miracolo sportivo oggi, mentreavrà sicuramente dalla sua parte tutti i favori del pronostico per portarsi a casa altri 3 punti e rimanere ai piani alti della classifica.