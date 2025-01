Inter-news.it - Pavard pronto al rientro, due propositi soddisfatti per l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Benjaminè tornato a lavorare in gruppo dopo il problema muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese:ne beneficia per due ragioni sostanziali.IL PUNTO – Benjaminè ufficialmente recuperato per Venezia-Inter, prossima sfida del campionato di Serie A prevista per domenica 12 gennaio alle ore 15. Il difensore transalpino, infortunatosi alla coscia destra nel primo tempo di Inter-Lipsia, è mancato ai nerazzurri soprattutto nell’ottica del discorso relativo alle rotazioni in difesa. Yann Bisseck, non a caso infortunatosi dopo la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, ha dovuto fare gli straordinari per assicurare la tenuta del reparto arretrato del club meneghino durante il periodo di assenza del francese.recuperato per Venezia-Inter, il piano di InzaghiLO SCENARIO –non ha fin qui garantito un livello paragonabile a quello dello scorso anno, il suo primo con, quando fu impeccabile lungo tutto l’arco dell’annata.