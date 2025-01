Lanazione.it - La riforma e i dubbi: "Occhio agli ansiolitici e ai farmaci anti dolore. Tanti punti da chiarire"

di Carlo Venturini "I livelli tassoalcolemici sono quelli del vecchio codice ma le sanzioni si sono inasprite. Bisogna fare veramente attenzione all’assunzione didepressivi eper la terapia delcontenenti oppiacei". Sono solo alcuni degli semersi nel convegno organizzato dalla Ipa (Associazione internazionale di Polizia) sulladi 49 articoli del codice della strada. Al focus sulla, c’era anche il questore Raffaele Gargiulo. "Vedo con favore le nuove normative sulla guida in stato di ebbrezza. Ho visto troppe giovani vite spezzate in incidenti causati dall’alcol. Trovo però che i monopattini siano pericolosi. Sfrecciano e sbucano da ogni parte": ha detto il questore. Sergio Bedessi dell’Ipa e già comandante della municipale in tante città, docente e formatore ha toccato tssimi temi caldi.