La gioia del Lambrusco rifermentato in bottiglia | ecco 8 grandi versioni da provare

Un unico nome che descrive diverse varietà. Più che disi dovrebbe parlare di “lambruschi”. Dall’eleganza del Sorbara al frutto più deciso del Grasparossa di Castelvetro e del Salamino di Santa Croce. Ma poi ce ne sono tanti altri: il Barghi, il Maestri, il Marani, il Montericco, l'Oliva, il Viadanese, il Benetti, il Pellegrino, il Foglia Frastagliata. Ma non è tutto. Alle diverse sfaccettature delle varietà delsi aggiungono le molteplici metodologie con le quali può essere prodotto.Può essere frizzante, grazie alla rifermentazione in autoclave, ma può anche essere Spumante, sia metodo Charmat, sia Metodo Classico (sulla scia del modello champagne) recentemente, il Sorbara, vinificato in bianco. E ancora, può essereinsenza sboccatura, i cosiddettì "ancestrali", anello di congiunzione produttivo con il passato contadino che ha dato i natali a questo vino oggi famoso in tutto il mondo.