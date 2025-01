361magazine.com - Grande Fratello, Pamela mette in guardia una gieffina

Petrolo ieri sera nella casa si è confrontata con Helena su Zeudindola incirca il vero interesse dellaieri sera chiacchierando con Helena ha volutorla incirca il vero interesse che avrebbe Zeudi nei suoi riguardi. In pratica l’ex di Non è la Rai ha fatto notare alla modella come nella clip di presentazione la Miss abbia palesato il suo interesse per Javier e detto che non le piaceva nessuna donna. Anche Zeudi aveva confidato alla modella questa cosa che ne era rimasta stupita.Andando avanti nella discussione quindile ha consigliato di aprire gli occhi perché secondo lei Zeudi l’avrebbe puntata in quanto sa che lei è un personaggio forte dentro la casa, escludendone il vero interesse.Leggi anche–> Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: caos cachet Sanremo, Chiara Ferragni, Bonolis-Presta-Bruganelli e Jessica MorlacchiPiù tardiha anche parlato di questo con Ilaria e le ha detto: “A Zeudi involontariamente è scappata una cosa e Helena sta iniziando a capire.