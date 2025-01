Ilgiorno.it - Ex caserma nel degrado. Cantieri entro l’estate. Sorgerà una palazzina

La rigenerazione urbana prevista per l’exdei carabinieri di viale Belloni porterà in dote, a livello compensativo, alcune opere migliorative in alcune zone della città. Acquistato da un società privata all’asta nell’aprile dello scorso anno dopo che la proprietà, Aler Lodi-Pavia, l’aveva dismesso, l’immobile con l’area intorno, che si estende per circa 2500 metri quadrati, è dunque pronto per una nuova vita comeresidenziale da quattordici appartamenti ad impatto zero. Ogni alloggio avrà il suo box e per i quattro a piano terra sarà previsto anche un piccolo giardino. Un progetto che è già stato fatto visionare all’amministrazione comunale e che è in fase di istruttoria. Quando l’iter sarà concluso (occorrerà anche approvare una variante di destinazione d’uso nel Pgt in quanto al momento è vocata a servizi), l’attuale struttura fatiscente sarà completamente abbattuta e, sulle ceneri, nascerà un nuovo edificio green con una volumetria leggermente superiore rispetto all’attuale.