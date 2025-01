Ilgiorno.it - Dona il corpo alla scienza: il gesto generoso di Rosa. Cosa significa e perché è una scelta importante

È un grande atto di generosità - il primo nel suo genere in città - quello compiuto da una donna varesina, che poco prima di morire ha deciso dire il suoricerca scientifica. Giuntasoglia degli ottant’anni, la signora(nome di fantasia) riceve una diagnosi severa: la malattia di cui soffre è una di quelle che prevedono una rapida perdita delle autonomie di base e una ridotta aspettativa di vita. La donna provvede così a definire subito un aspetto che le sta evidentemente molto a cuore: il proprio destino negli ultimi giorni e dopo la morte. Si reca in Comune e deposita le proprie volontà, sotto forma di Dat (Disposizioni anticipate di trattamento). Al contempo pensa anche alle altre persone che come lei si troveranno a lottare contro qualche malattia che improvvisamente li riguarderà, magari una di quelle per cui oggi non è ancora conosciuta una cura efficace.