Baritoday.it - Assalto a bancomat nel Barese: filiale devastata da due esplosioni

Leggi su Baritoday.it

L'ennesimo colpo ai danni di unsi è verificato questa mattina in provincia di Bari. A farne le spese, questa volta, è stata laUnicredit di via Neapolis a Polignano a Mare.I malviventi sono entrati in azione quando erano circa le 5 del mattino, facendo saltare in aria lo.