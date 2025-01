Ilrestodelcarlino.it - Abbatté un drone, arriva la medaglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto (Ascoli), 11 gennaio 2025 – Il capitano di vascello Andrea Quondamatteo, 48enne di San Benedetto, che nel marzo scorso era comandante del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Caio Duilio nel Golfo di Aden, è stato insignito delladi bronzo al valor di Marina concessa dal presidente della Repubblica e capo delle forze armate Sergio Mattarella su proposta della Difesa. Questa la motivazione: “In uno scenario regionale estremamente complesso e in un contesto operativo connotato da un alto livello di rischio a fronte di una minaccia multi-dimensionale e ibrida, guidava valorosamente il suo equipaggio in molteplici attività di difesa del traffico marittimo internazionale, anche neutralizzando in diverse circostanze, con grande perizia, la minaccia aerea costituita da droni, provenienti dal territorio dello Yemen controllato dagli Houthi, consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione sotto l’egida dell’Ue.