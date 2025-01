17enne ritrovato morto in una gravina a Laterza avviate le indagini

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico ritrovamento in unadi, in provincia di Taranto, dove è stato rinvenuto il corpo di unormai senza vita nella tarda mattinata di oggi 11 gennaio. I soccorritori ritengono probabile che il giovane si sia suicidato.in una, ipotesi suicidioDopo la segnalazione il corpo è stato recuperato dagli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Puglia e sono intervenuti 8 tecnici per recuperare il corpo, assicurato ad una barella portantina e portato verso l’alto. Sono partite lee per il momento l’ipotesi più probabile è quella del suicidio, forse il ragazzo si è lanciato volontariamente nel vuoto, anche se è presto per escludere altre piste e serviranno ulteriori accertamenti.Sulla macabra vicenda stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, al personale dell’1-1-8 e alla polizia locale di