Yuasa Battery, altra sfida salvezza in arrivo

Sale sempre più alta la febbre da grande evento in casaGrottazzolina. La gara di domenica prossima ha proprio il sapore di un appuntamento, se non con la storia ma di sicuro di quelli che potrebbe rimanerci dentro a lungo. Inutile girarci intorno alle 19 al PalaSavelli va in campo unache potrebbe, in caso di successo, risultare quasi decisiva. Un successo dellaallungherebbe il divario verso la parte caldissima della classifica e soprattutto verso quell’ultimo posto che rappresenta l’unico che porta alla retrocessione in A2. Insomma tanti spunti di interesse in campo come la possibilità di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi seguendo proprio quell’indicazione che coach Massimiliano Ortenzi ha sottolineato nei giorni scorsi: "Il nostro obiettivo è quello di migliorare nel girone di ritorno il rendimento contro ogni squadra, rispetto a quanto fatto all’andata".