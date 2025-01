Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo sul Ravone. I dubbi dei residenti:: "Servono interventi seri e più comunicazione"

Ilè arrivato a sorpresa. Il giorno dopo la visita in tandem del sindaco Matteo Lepore e di Michele de Pascale, presidente della Regione, idi via Andrea Costa e dintorni raccontano le proprie impressioni. Un’ispezione "a sorpresa", appunto, dato che i diretti interessati non ne sapevano niente: "Sì, c’è la settimana del sindaco nel quartiere Porto-Saragozza, ma non eravamo al corrente del", commenta Luca Vianelli, promotore del neonato comitato ("apartitico e apolitico"), che il 22 gennaio sarà presentato alla chiesa di San Paolo di. Un’altra residente, tra le più preoccupate per il tratto del torrente rimasto scoperto dopo l’alluvione, ha parlato con Lepore e de Pascale durante la visita: "Ho vista tanta gente sotto casa e sono scesa – racconta Lucia Grazia –: ho notato de Pascale con i tecnici della Protezione civile mentre osservava la parte scoperta.