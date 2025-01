Ilfattoquotidiano.it - Siamo in mano ad algoritmi e a reti fragilissime: ma la politica non sembra preoccuparsene

Ho ascoltato con attenzione le parole della Presidente Giorgia Meloni in merito a Elon Musk, secondo la quale ci sono diversi tipi di “persone facoltose”, quelle come George Soros che finanziano partiti, associazioni ed esponenti politici e, quindi, sono in grado di condizionare le politiche di interi Paesi. Altri appunto come Elon Musk che queste cose, secondo la nostra Presidente del Consiglio, non le fanno e al massimo “si limitano” in trasparenza (e secondo quanto consentito dal loro Paese di appartenenza) a sostenere un candidato.In quest’ultimo caso, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi.Questo è un approccio chelogico e comprensibile, ma che non posso assolutamente condividere. E provo a spiegare perché.Ci sono, infatti, alcune, particolari e speciali “persone note e molto facoltose” che detengono oggi a livello internazionale interi oligopoli digitali e queste particolari persone non hanno alcun bisogno di finanziare partiti o persone influenti per veicolare opinioni e manipolare idee, o condizionare voti in diversi Stati o intere aree geografiche del mondo.