Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Urlare “Cecilia libera”. Rispettare il silenzio, mantenere il fiato, costruire un muro, coltivare la certezza del ritorno, fare rumore. La rete di “consiglieri” internazionali che ilha costruito per raccontare la detenzione e l’assenza di Cecilia Sala - di Paola Peduzzi La notte d’oro. Quando l’olimpo della musica americana si riunì per registrare “We Are the World”. La sfida più grande: lasciare l’ego all’entrata - di Marco Bardazzi Straricchi e genuflessi. Non solo Musk. Anche Zuckerberg e Bezos si sono inginocchiati a Trump. E’ il nuovo corso del capitalismo americano - di Stefano Cingolani Lusso & Flop.