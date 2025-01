Rugby i convocati azzurri per il raduno in vista del Sei Nazioni 2025 | torna Allan out Zambonin

Leggi su Sportface.it

Il Seisi avvicina (il 1° febbraio l’esordio contro la Scozia al Murrayfield Stadium) e la preparazione dell’Italè pronta ad entrare nel vivo. Indel debutto di Edimburgo, il Ct azzurro Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atletiper ildi Roma, in calendario a partire da domenica 19 gennaio. Trenta gli atletidallo staff tecnico, suddivisi per la prima settimana di preparazione al torneo dipiù antico del mondo in diciassette avanti e tredici trequarti. A loro si aggiungono anche quattro atleti invitati a partecipare agli allenamenti: Muhamed Hasa, Matteo Canali, Tommaso Di Bartolomeo e Giulio Bertaccini, l’unico del quartetto ad aver già calcato la scena dei test match debuttando al “Ferraris” contro la Georgia il 17 novembre.