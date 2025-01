Quotidiano.net - PRIMA

di Giampaolo PioliNEW YORKUna delle città più grandi e ricche d’America è assediata da incendi devastanti che stanno trasformando Los Angeles in uno scenario apocalittico. I morti sono saliti a cinque, ma il bilancio sembra destinato ad aumentare. Decine di feriti sono ricoverati in ospedale, alcuni in condizioni gravi. Gli sfollati sono 180.000, mentre altre 200.000 persone sono pronte a evacuare. Le fiamme, alimentate da venti a 150 chilometri orari, hanno devastato migliaia di edifici, comprese le iconiche ville multimilionarie di Pacific Palisades, Malibu e Santa Monica. Tra i volti noti colpiti dall’emergenza figurano Paris Hilton, Billy Crystal, Jamie Lee Curtis e Anthony Hopkins. Anche Hunter Biden, figlio del presidente, è stato costretto ad abbandonare la sua abitazione. La situazione è drammatica anche per la collina di Hollywood: il famoso cartello è stato lambito dalle fiamme, mentre Sunset Boulevard è stato incenerito.