Monza vs Fiorentina | le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I brianzoli si giocano le ultime possibilità di salvezza, mentre i viola vogliono rimanere aggrappati alla zona Champions.vssi giocherà lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI brianzoli sono reduci da cinque sconfitte consecutive che hanno reso la situazione di classifica assai pesante. La squadra di Bocchetti, subentrato a Nesta due giornate fa nelle quali ha incassato due sconfitte, è sempre desolatamente ultima a sette punti di distanza dalla zona salvezza e soprattutto non vince da due mesi.Anche i viola stanno vivendo un periodo piuttosto opaco con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. La squadra di Palladino è così scivolata al quinto posto, perdendo la brillantezza che l’ha contraddistinta in questa prima parte di stagione, ma il quarto posto è comunque raggiungibile e distante tre punti.