Trump: "Dazi sono una rivoluzione che vinceremo, tenete duro"

Il messaggio del presidente Usa Donaldagli americani dopo il terremoto sulle borse e i miliardi di dollari bruciati da Wall Street in seguito all’annuncio deisulle importazioni dai Paesi esteri. “Questa è unaeconomica, e. Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Renderà l’America di nuovo grande!”, ha scritto il leader della Casa Bianca sul suo social Truth.ha sottolineato che “la Cina è stata colpita molto più duramente degli Stati Uniti, non c’è paragone. Loro, e molte altre nazioni, ci hanno trattato in modo insostenibilmente ingiusto. Siamo stati lo ‘zimbello’ stupido e impotente, ma non più”.: “Già 5mila miliardi di investimenti e la cifra continua a salire”“Stiamo riportando indietro posti di lavoro e imprese come mai prima d’ora.