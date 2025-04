Conceicao esaltato da Tudor | È bello averlo in rosa! Mi piace questo giocatore per questi motivi

Conceicao esaltato da Tudor: le dichiarazioni del tecnico croato nella conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico tra Roma e JuventusIgor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero su Francisco Conceicao, che potrebbe giocare anche nella posizione di trequartista.Conceicao TREQUARTISTA – «Può farlo, è rapido negli spazi stretti. È più difficile che giocare sulla fascia perché lì hai solo il dribbling. Lo vedo un giocatore molto interessante, mi piace anche la mentalità tignosa, è tosto. Si deve ambientare là, può crescere. È bello averlo in rosa, può essere una soluzione importante».LA CONFERENZA STAMPA DI Tudor ALLA VIGILIA DI ROMA-JUVENTUS

