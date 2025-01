Lettera43.it - Massimo Mattioli è il nuovo direttore di Artslife

Dal primo gennaio 2025è ildi, testata culturale specializzata in critica e arte. Succede a Luca Zaccala, che dopo 18 anni al timone diè stato nominatoresponsabile de Il Giornale dell’Arte.vanta una lunga esperienza da redattore proprio in quest’ultimo giornale. Poi è stato caporedattore di Exibart e Artribune. Adesso guiderà il giornale ideato da Paolo Manazza nel 2004.: «Impegnoper affermare il ruolo di»Come riportato dal portaleha dichiarato: «Sono grato a Paolo Manazza per la fiducia accordatami. Per me questo passaggio rappresenta il coronamento di un impegno nell’informazione culturale avviato da decenni. Da subito il mio impegno sarànel riaffermare il ruolo difra le testate protagoniste in Italia, con un occhio attento ai nuovi scenari internazionali».