Lo fanno strano nel proprio lavoro | nel settore pubblico come prassi ma anche altrove

Non si salva nessuno. Ormai è diventata norma o quasi di chi lavora di concetto porre in atto un modo di porgersi diverso dal solito. Nella maggioranza dei casi tanto avviene quando si affronta un tema di un certo spessore quindi non banale. Tanto vale per qualsiasi argomento si voglia passare al vaglio. È evidente che l’esempio parte dall’alto, cioè dalla politica. Per essa va intesa l’intero sistema di istituzioni che, semplificando al massimo, é possibile definire la mano operativa della stessa che è usata per operare nelle situazioni più disparate. Queste ultime sono le stesse che gli italiani e quanti si correlano con essi si trovano a affrontare giorno per giorno con i propositi più disparati. Con desolazione, ma essendo necessario, va evidenziato che la farragine che si interpone di continuo nei rapporti di quegli attaches operativi, sembra rifarsi all’espressione toscana “ciurlare nel manico”.