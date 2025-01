Inter-news.it - L’infortunio di Bisseck chiama Pavard a tornare ai suoi livelli

L’assenza forzata diin causa. Il francese infatti ora che è recuperato èto a riprendersi il posto eai.ASSENZA E RITORNO – Lo stop diin casa Inter non è un fatto banale. Negli ultimi mesi infatti il tedesco è cresciuto nel suo rendimento, diventando un riferimento per la difesa e un coltellino svizzero per Inzaghi, pronto in ogni occasione a coprire ogni ruolo. Per quanto quindi farne a meno non sia un fatto piacevole, l’Inter numericamente può sopperire. Questo soprattutto grazie al rientro di.RIPRENDERSI IL POSTO – Proprio col Venezia il francese tornerà a disposizione dopo un mese praticamente esatto di assenza. Passandosi in un certo senso il testimone con, che in sua assenza ha coperto il ruolo. Col tedesco infortunato, serve sia il francese aal suo posto.