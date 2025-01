Ilfattoquotidiano.it - La costellazione abusiva di Starlink: quanto ci servono davvero i satelliti di Elon Musk?

C’era un venditore di arredamento che prometteva di portare i suoi prodotti “in tutta Italia, isole comprese”. Erano altri tempi. Adesso va di moda uno strafottente personaggio che assicura la connessione ad Internet in ogni angolo del pianeta. In entrambi i casi ci sono di mezzo i “mobili”, siano questi armadi, siano quelli apparati di comunicazione.Le storie di Giorgio Aiazzone e dihanno in comune due cose: la passione per il volo (il povero Aiazzone morì precipitando con il suo Piper) e l’aver rivoluzionato il rispettivo mercato. Mister, fregandosene altamente del Trattato delle Nazioni Unite che disciplina lo spazio extra atmosferico, ha indebitamente occupato un pezzo di universo che dal 1967 gli Stati Uniti (e l’Italia solo dal 1981) riconoscono come “appannaggio dell’intera umanità”.