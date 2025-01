Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Napoli chiede 80 milioni ma lo vende anche a 70 o 75 (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

, il80ma loa 70 o 75 (via subito. Lascrive che ilpotrebberloa 70-75.Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:il suo agente Mamuka Jugeli non hai interrotto i contatti col Psg, dopo che la scorsa estate aveva strappato una promessa per un quinquennale da 11netti a stagione. Antonio Conte, però, ci aveva messo la faccia: «Kvara non si tocca. Non spetta né al padre né al suo agente decidere il suo futuro. Decido io chi resta e chi parte». Lui e il, ovviamente. E stavolta le parti sembrano tutte d’accordo, dopo un girone di andata in cui il talento georgiano ha viaggiato a marce basse e sulle montagne russe. Kvara ha perso il posto fisso, sorpassato da quel diavolo di David Neres.