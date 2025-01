Cityrumors.it - Inserisce un supermercato inesistente su Google Maps: caos nella stradina di campagna

Uno scherzo fatto suha mandato nel panico un’intera cittadina alla ricerca di unche in realtà non esistevaGli scherzi vanno fatti sempre con cognizione di causa. Devono essere ben ideati, frutto di riflessione, devono avere come obiettivo quello di far ridere, a volta anche mettendo in ridicolo la vittima, ma mai con lo scopo di creare dei danni e, quindi, di fare del male. Lo scherzo è solo un modo per strappare qualche risata.unsudi– Cityrumors.itSicuramente se ne sarà strappate tante un burlone originario del Galles. Un individuo ancora anonimo, ma diventato famoso in tutto il Paese per aver ideato un piano ingegnoso e che, vedendo le conseguenze, ha funzionato. Uno scherzo che siproprio in quel labile confine tra il permesso e l’esagerato.