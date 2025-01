Incendio Los Angeles l’impressionante devastazione ripresa dal drone – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Una distruzione completa, come se fosse esplosa una bomba nucleare. Nel frattempo i pompieri sono ancora alle prese con il vastoche si propaga nella contea di Los, l’entità dellasta emergendo con sempre maggiore evidenza.footage showing aftermath of the fire in Los. Palisades in LA is COMPLETELY GONE.. This is horrifying #lafires #studiocity#California #CAwx #EatonFire#PalisadesFire #LAfires #CaliforniaWildfires#LAemergency #evacuatelapic.twitter.com/z9Wtmk7r1c— @anonymousdk (@anonymous2dk) January 10, 2025Le fiamme hanno distrutto intere aree della contea, con i quartieri di Pacific Palisades, Altadena e Sylmar e la zona periferica di Pasadena tra i più devastati. Un filmato girato da unmostra interi quartieri trasformati in rovine, con abitazioni e strutture ridotte a cenere, una strada dopo l’altra.