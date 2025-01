Bergamonews.it - Inaugura il primo ABB Robotics Education Lab in Italia

Leggi su Bergamonews.it

Fondazione Dalmine è ilABBLab. Il riconoscimento da parte di ABBarriva al termine di un percorso partito dall’attrezzatura delle aule con robot ABB, fino al percorso di formazione e certificazione di quattro esperti della Fondazione. Saranno loro ad accompagnare gli studenti e le studentesse degli istituti tecnici, professionali e ITS nel percorso di utilizzo consapevole del robot ABB.L’ABBLab sarà lo spazio nel quale gli studenti potranno seguire, fra l’altro, un corso della durata di 24 ore, che si concluderà con un esame, per ricevere l’attestato di qualifica da ABB.Il percorso formativo che si svolge in Fondazione Dalmine è totalmente gratuito per gli studenti partecipanti.Con questo ulteriore passo Fondazione Dalmine si conferma sempre di più quale centro dedicato alla formazione tecnica.