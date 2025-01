Ilfattoquotidiano.it - Here di Zemeckis. Un’unica inquadratura fissa in un salotto per il capolavoro sul senso del tempo, del cinema e della vita

sull’ampio e luminosodi una casa americana. Tanti tasselli del quadro che si ri-disegnano e si aprono continuamente su passato, presente e futuro di quella porzione di spazio e da chi lo ha abitato, da quando era foresta dei nativi fino ad una famiglia afroamericana nei giorni del Covid. “Certo che ilpassa veloce”.di Robertè un autentico, cristallino, inestimabilesul(finibile) del, del.Tratto ad una graphic novel di Richard McGuire a cui si deve la doppia intuizione visiva (cherestringe comunque nell’allungarsirale senza ostentare futuri possibili),è chiaramente un esercizio di stile cocciuto e personale (usa l’AI Metaphysic Live direttamente mentre gira per ringiovanire gli attori così mette d’accordo sindacati eestetico), ma è soprattutto un saggio dipopolare e comprensibile, palpitante e malinconico, che nel far affiorare la preziosità di ogni singolo istante dell’esistenza umana e animale fa dialogare da maestro cento anni dicon le proprie filosofie di visione e racconto.