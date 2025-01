Lapresse.it - Germania: allarme in scuola elementare Berlino, interviene la polizia

Francoforte (), 10 gen. (LaPresse) –per un sospetto attacco in unadi. Come riporta Bild, nel tardo pomeriggio laè stata allertata per un sospetto attacco presso laAlt-Schmargendorf nel quartiere Schmargendorf e sul posto è in corso un’importante operazione. La chiamata di emergenza è stata effettuata su due sistemi didellaappositamente predisposti per attacchi imprevisti. Un portavoce dellaha confermato che nell’edificio c’erano ancora gli studenti delle scuole elementari nonostante l’ora tarda e che si stavano nascondendo nelle aule. Aè presente un centro dopoaperto fino alle 18:00. Un grande contingente di, tra cui agenti antisommossa appositamente addestrati per tali situazioni, sta attualmente perquisendo l’edificio.