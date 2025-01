Fuori strada con l’auto che si capovolge sulla Tangenziale paura per 4 giovani

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora tantaper quattro ragazzi che sono usciticone se la sono vista davvero brutta. L’ennesimo sinistro sul territorio salentino si è verificato, nel primo pomeriggio di oggi,Ovest, esattamenterampa d’uscita per Monteroni di Lecce. I quattro, tutti tra i 22 e i 20 anni, stavano facendo rientro dall’Università del Salento, con una Fiat Punto, quando prendendo appunto lae per motivi ancora tutti da chiarire e specificare, hanno perso il controllo del mezzo. Quest’ultimo è uscito primae poi si è completamente ribaltato, finendo la sua corsa al centro della carreggiata.con, niente di grave per i quattro ragazziAlla guida della vettura c’era un 20enne, residente a Maglie, con a bordo tre passeggeri, una coetanea originaria di Brindisi e un altro 20enne, originario di Thiene in provincia di Vicenza, e un 22enne di Gallipoli.