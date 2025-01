Terzotemponapoli.com - Folorunsho alla Fiorentina: affare concluso

: Un colpo mirato per la mediana violaLapiazza un’importante operazione di mercato con l’arrivo di Michaeldal Napoli. Dopo settimane di trattative, l’accordo è finalmente raggiunto. Il centrocampista classe 1998, reduce da una stagione positiva in Serie B con il Bari, rappresenta un rinforzo di qualità e quantità per il centrocampo di Vincenzo Italiano. La formula dell’operazione prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, attivabile al raggiungimento di determinate condizioni.La svolta grazie all’acquisto di BillingL’arrivo diè stato facilitato da un’altra operazione parallela: l’acquisto di Philip Billing da parte del Napoli. Con l’inserimento del centrocampista danese nella rosa di Antonio Conte, gli azzurri hanno dato il via libera al trasferimento di