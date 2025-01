Fibra WINDTRE | l’offerta per i clienti mobili a soli 2299€

.com - Fibra WINDTRE: l’offerta per i clienti mobili a soli 22,99€

per imobile dell’operatore è in offerta a22,99€ al mese con tutto incluso e vantaggi esclusivi che premiano l’affezionata clientela che decide di attivare anche la rete fissa.SuperSky WiFi a 20,90€ se attivi insieme ai pacchetti TV + cinema o Sportper imobile a 22,99€, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, propone un’offerta imperdibile per i suoi: la Super. Questa soluzione combina una connessione internet ultraveloce con una serie di vantaggi esclusivi, pensati per soddisfare le esigenze di connettività sia in casa che intà.Caratteristiche principali delSuper:Velocità fino a 2,5 Gigabit: Grazie alla tecnologia inottica (FTTH), la Superdioffre una velocità di navigazione che può raggiungere i 2,5 Gbps, garantendo performance elevate per streaming, gaming online e smart working senza interruzioni.