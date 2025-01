Fabrizio Corona pubblica la sua verità su Totti e Ilary Blasi ma anche Iovino e Fedez | in arrivo il libro La grande menzogna

Leggi su Open.online

«Finalmente, dopo venticinque anni, mi sono rotto il ca**o di questa coppia di cafoni romani. Occhio,per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita: le loro corna (tantissime quelle del pupone), i loro nuovi amori, gli affari sporchi e il processo di separazione ancora in atto». Cosìannuncia su Instagram il suo, edizioni Piemme, in uscita a breve. Intitolato “La” non si occupa solo degli ex sovrani di Roma madel rappere del personal trainer Cristianoche con il rapper ha avuto qualche problema mentre conavrebbe preso solo un caffè.sesu questo aspetto la pensa differente: l’uomo del caffè, lo definisce, non si sarebbe solo fermato a consumare una bevanda con la showgirl, mentre con l’ex capitano avrebbe «strani rapporti».