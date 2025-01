Liberoquotidiano.it - "Cosa mi disse su Jannik Sinner la moglie di coach Piatti": l'arbitro brasiliano spiazza il mondo del tennis

Si chiama Carlos Bernardes e il 60enne è noto a tanti per essere stato giudice di sediaper le partite Atp. Con una carriera che lo vede all'attivo con più di 8000 match arbitrati — vedendo giocare sotto il suo seggiolone ben 24 dei 29ti che sono stati numeri uno da quando la classifica mondiale è stilata dal computer e non più da giornalisti a fine anno (23 agosto 1973) — ha detto addio allo scorso anno, riconosciuto anche daa Torino, che, dopo la vittoria su Fritz, lo ha omaggiato: "Dov'è Carlos? Grazie mille, una carriera straordinaria durata 40 anni”. Bernardes vive a Bergamo con laFrancesca, e nelle ultime ore ha svelato in una intervista a Tuttosport una previsione che fece ladi Riccardo, Gaia Bersanelli, quando gli presentò un "ragazzino magrolino con i capelli rossi a Montecarlo”, ha esordito nel suo racconto.