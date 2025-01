Formiche.net - Cosa c’è nella legge last-minute di Biden contro gli hacker cinesi

Sul fine di mandato, l’amministrazionesta lavorando a un nuovo executive order sulla cybersecurity. Lo scrivono i media americani, secondo cui la pubblicazione del provvedimento sarebbe imminente e frutto dell’esperienza accumulata durante una serie di gravi attacchi informatici avvenuti negli ultimi anni, incluso il recente attacco al dipartimento del Tesoro attribuito a.Al centro dell’executive order ci sarà l’implementazione di “autenticazione forte e crittografia” per le comunicazioni governative, come indicato in una bozza visionata da Bloomberg. L’attacco al dipartimento del Tesoro di dicembre ha evidenziato vulnerabilità significative: glihanno compromesso il fornitore di servizi di sicurezza informatica BeyondTrust, riuscendo ad accedere a documenti non classificati archiviati localmente su computer portatili e desktop.