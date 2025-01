Ilfogliettone.it - Codice della Strada, corsa contro il tempo per gli automobilisti: solo tre mesi per adeguarsi alla legge o rischi grosso

Leggi su Ilfogliettone.it

Occorre mettersi in regola o ilo è evidente con le nuove regole delapprovato da poche settimane.Ogni anno il governo italiano interviene sulper adeguarlo alle nuove esigenzemobilità e garantire maggiore sicurezza a cittadini e infrastrutture. Le modifiche rispondono spesso a cambiamenti sociali, tecnologici e ambientali, come l’aumento dei mezzi elettrici o le sfide legatesostenibilità. Inoltre, l’obiettivo è ridurre incidenti e migliorare la qualitàvita di pedoni, ciclisti e.Tra le modifiche più recenti si trovano norme volte a incentivare l’uso di mezzi ecologici e la micromobilità. Ad esempio, sono state introdotte regole più precise per monopattini elettrici, con limiti di velocità, obbligo di casco per i minori e luci obbligatorie.