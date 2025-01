Lanazione.it - Chiusura sportelli bancari, Casucci (Lega), da Ceccarelli polemica pretestuosa: sa quel che votano i consiglieri Pd?

Arezzo, 10 gennaio 2025 –), da: sachePd? “La smania da campagna elettorale si è già impossessata del capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo. Anziché fare fronte comune nella difesa di importanti presidi sul territorio come gli, malamente consigliato, ha pensato bene di polemizzare su un atto a mia prima firma dedicato alladell’ultimo sportelloo a Rigutino. Nella sua autorevole veste di guida deiregionali demdovrebbe essere a conoscenza dell’operato del gruppo Pd, visto che i ‘suoi’hanno contribuito alla redazione della mozione e votato a favore”. Così il consigliere regionale dellaMarcoreplica alle dichiarazioni del presidente del gruppo Pd Vincenzorelative all’approvazione di una mozione sulla desertificazionea a Rigutino e in altre aree della Toscana.