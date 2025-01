Terzotemponapoli.com - Chiesa al Napoli se parte Kvara

L’avventura di Federicoal Liverpool potrebbe essere già ai titoli di coda. Dopo pochi mesi in Inghilterra, l’attaccante italiano non sta trovando spazio nella squadra di Jurgen Klopp, che sta vivendo un periodo di forma impeccabile. Con un attacco già ricco di talenti come Salah, Gakpo, Luis Diaz, Jones e Nunez, le opportunità persono sempre più limitate. Il futuro del giocatore potrebbe portarlo lontano da Liverpool, con una destinazione che potrebbe essere l’Italia.e il Liverpool: un rapporto che non decollaFedericoha scelto il Liverpool nell’estate del 2024, lasciando la Juventus per affrontare una nuova avventura in Premier League. Tuttavia, le aspettative non sono state rispettate. In pochi mesi, il giocatore ha totalizzato solo 123 minuti in 4 partite, dividendo le sue apparizioni tra campionato e coppe.