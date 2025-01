Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): bene sblocco fondi, ora niente più ritardi

Pozzuoli, 10 gen. – “Dopo le nostre continue pressioni, l’ultima appena due giorni fa in Parlamento, oggi il Ministro Musumeci annuncia la conclusione dell’iter per lodeiper le case inagibili. Nonostante il ritardo inaccettabile, è ovviamente un’ottima notizia per il territorio. Finalmente si sono dati una mossa, noi continueremo a fare pressioni affinché questa e tutte le altre misure previste nei due Decretisiano accelerate. Una cosa è certa, non si può più perdere tempo”.Così in una nota il deputato flegreo AntonioComunicato stampaL'articolo(M5S):, orapiùproviene da Punto! - Il web magazine.