Blitz a Laurentino 38, 27 pusher arrestati

Ieri mattina all’alba38, le Fiamme gialle hanno arrestato 27 persone, 6 delle quali agli arresti domiciliari.Sgominata così la banda dei ponti, un gruppo di spacciatori che vendeva droga tra V,VI,IX e XI ponte.Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti.Da quanto emerso dalle indagini uno schema ben definito esisteva, ogni complice un compito diverso e preciso, chi si occupava di avere contatti con i fornitori, chi si occupava del trasporto, della custodia,ecc.Gli accertamenti investigativi effettuati negli anni 2021 e 2022 hanno consentito di scoprire che in alcune occasioni la droga – cocaina e hashish – veniva trasportata e consegnata anche in taxi.