Biohacking e Sport: i nuovi macchinari per Recovery Room per il recupero muscolare post allenamento e post gara

Il settore del benessere e dellosta vivendo una trasformazione importante grazie all’introduzione di tecnologie avanzate diche entrano nelle “”, gli spazi dedicati alpsico-fisico.Queste strumentazioni moderne e validate dalla scienza stanno creando nuove opportunità di business nel mercato B2B, in particolare nel segmento di apparecchiature per ilivo e atletico, permettendo di adottare un approccio dicon strategie non invasive e supportate da evidenze scientifiche.Ozone, brand della Signature Health Italy, offre un programma di inserimento di questiper, tecnologie avanzate per aziende operanti nel settore wellness eivo. Chi è OzoneOzone è fornitore ufficiale diAD alta tecnologia che stanno rivoluzionato il concetto divalidato dalla scienza nel settore wellness eivo.