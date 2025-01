Ilfattoquotidiano.it - Albo pedagogisti ed educatori, l’appello: “Da mesi aspettiamo i decreti attuatitivi, così la riforma è incompiuta”

“Da ottoattendiamo iattuativi per rendere operativa la legge che istituisce i nostri ordini professionali, ma è tutto fermo. Ci appelliamo al governo perché questo ritardo sta creando profonde difficoltà per migliaia di professionisti, oltre a compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l’educazione, l’inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone”. A fare un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono l’Associazione nazionale dei(Anpe) insieme all’Associazione professioni pedagogiche (App), al Coordinamento nazionaleed(Conped) e alla Federazioneed(Federped) che nei giorni scorsi hanno inviato una missiva a palazzo Chigi, ma anche al Quirinale per sbloccare la situazione.