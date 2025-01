Puntomagazine.it - 10 Anni Senza ‘E Te’: Il Tributo di Yes I Know a Pino Daniele al Teatro San Marco di Benevento

Leggi su Puntomagazine.it

Il concerto della Yes ITribute Band per celebrare i 10dalla scomparsa di, il suo 70° compleanno e il decennale della band beneventanaIl 2025 segna due ricorrenze significative legate a, uno dei più grandi interpreti della musica italiana: i diecidalla sua scomparsa e i settant’dalla sua nascita.A, proprio diecifa, si costituiva ufficialmente una band-al grande artista napoletano, la “Yes I”, con un obiettivo dichiarato: preservare e diffondere l’eredità artistica e umana di, ricordandone il percorso straordinario fatto di musica, emozioni, incontri e un amore sconfinato per la vita. E proprio per valorizzare il patrimonio musicale e culturale che ci ha lasciato, promuovendo le sue idee e il suo messaggio di libertà, autenticità e bellezza, l’Associazione Il Sta ha fissato la sua prima tappa di appuntamenti musicali del 2025 da proporre al pubblico sta: il 14 marzo prossimo, infatti, la “Yes I” Tribute Band sarà protagonista del concerto che si terrà presso ilSandicon inizio alle ore 20.